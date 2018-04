Actualidade

O Prémio Literário Vergílio Ferreira 2018, instituído pela Câmara Municipal de Gouveia, foi atribuído à obra "Que possível ensaio sobre a verdade em Vergílio Ferreira", da autoria de Maria do Rosário Cristóvão, anunciou hoje a autarquia.

O anúncio do vencedor do galardão, que este ao distingue uma obra na categoria de ensaio, foi feito hoje no decorrer de uma sessão realizada na Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, em Gouveia, por Alípio de Melo, representante da autarquia no júri.

Segundo o responsável, o júri decidiu atribuir o prémio por "unanimidade", a Maria do Rosário Cristóvão, professora de Filosofia, residente em Portimão, que concorreu com o pseudónimo Sebastião Moura.