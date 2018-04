Actualidade

Um golo do mexicano Antonio Briseño nos descontos, aos 90+2 minutos, valeu hoje ao Feirense um empate 2-2 na receção ao Sporting de Braga, em encontro da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A formação 'arsenalista', que procurava o oitavo triunfo consecutivo, esteve a vencer duas vezes, com tentos de Paulinho, aos 30 minutos, e do brasileiro Dyego Sousa, aos 82, mas os locais responderam sempre, a primeira vez por Luís Machado, aos 61.

Na tabela, o Sporting de Braga iguala, provisoriamente, o Sporting no terceiro posto, com 65 pontos, enquanto o Feirense continua no 17.º penúltimo lugar, um ponto acima do lanterna-vermelha Estoril Praia.