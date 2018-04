Brasil

O ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva saiu hoje a pé, rodeado de seguranças, do Sindicato dos Metalúrgicos onde se encontrava desde quinta-feira, em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, para se entregar à Polícia Federal.

Poucos minutos passados das 18:30 (22:30 em Lisboa), terminado o prazo de meia hora que lhe foi dado pela Polícia Federal (PF) para abandonar o edifício onde se encontrava desde que, na quinta-feira, foi decretada a sua prisão, e após uma primeira tentativa de saída impedida pelos apoiantes que cercavam o local, Lula da Silva "saiu andando" e entrou num veículo da PF que o aguardava nas imediações, encontrando-se já a caminho do aeroporto de Congonhas para se entregar em Curitiba, noticiou o diário Folha de S. Paulo.

Os militantes do Partido dos Trabalhadores (PT), apoiantes de Lula, pré-candidato presidencial que surge como favorito nas sondagens, queriam a todo o custo impedir que ele fosse preso, e estavam a resistir aos apelos feitos aos microfones por dirigentes sindicais e pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para deixarem o antigo chefe de Estado abandonar o local, e envolveram-se em confrontos com a polícia assim que avistaram Lula da Silva.