Brasil

A Central Única dos Trabalhadores (CTU), a maior central sindical do Brasil, apelou no sábado a uma mobilização permanente para a libertação do ex-Presidente do país Lula da Silva e prometeu ações a 01 de maio, Dia do Trabalhador.

"A CUT propõe a todos os seus ramos e CUT estaduais a entrarem em estado de mobilização permanente, associando a defesa dos direitos trabalhistas e sociais atacados ou ameaçados com a defesa da liberdade para Lula e do seu direito de ser candidato à presidência da República", lê-se num documento disponibilizado na página na Internet da organização sindical.

No documento, intitulado "Uma prisão injusta e política", a direção executiva nacional da CUT pede "mobilização e resistência por Lula livre", acrescentando: "Somos todos e todas Lula".