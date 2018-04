Actualidade

O governo venezuelano anunciou no sábado que vai restabelecer as ligações aéreas e marítimas com as ilhas holandesas de Aruba, Curaçau e Bonaire, três meses após a sua suspensão por decisão de Caracas.

"A partir de hoje [sábado] vamos avançar com todos os mecanismos necessários para regularizar e normalizar as comunicações aéreas e marítimas com estas ilhas", anunciou o vice-presidente da Venezuela, Tareck el Aissami, em declarações em Caracas, junto do ministro holandês dos Negócios Estrangeiros, Stef Blok.

O vice-presidente venezuelano adiantou que o seu executivo espera avançar de "forma permanente e em estreita monitorização e cumprimento" dos acordos celebrados entre Caracas e Amesterdão no sábado, assim como na procura de uma relação de "respeito, reciprocidade e não ingerência nos assuntos internos".