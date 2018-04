Actualidade

A Conferência Episcopal Mexicana rejeitou hoje o envio da Guarda Nacional dos Estados Unidos da América (EUA) para a fronteira entre os dois países e pediu que esta zona se converta num exemplo de "ligação e corresponsabilidade".

"O único futuro possível para a nossa região é o futuro construído com pontes de confiança e desenvolvimento partilhado e não com muros de indignação e de violência", afirma o organismo numa carta intitulada "Pela dignidade dos migrantes" e assinado pelos bispos da fronteira norte do México e do Conselho da Presidência da Conferência Episcopal.

Na quinta-feira, Donald Trump disse que estima enviar entre 2.000 a 4.000 militares para a fronteira com o México, dias depois de ter ordenado o "envio imediato" da Guarda Nacional norte-americana para a zona.