Brasil

Manifestações de apoio à detenção do ex-Presidente brasileiro Lula de Silva ou a exigir a libertação deste registaram-se em várias cidades do país no sábado, após o chefe de Estado se ter entregado à polícia para cumprir pena de prisão.

Segundo a agência Efe, as manifestações de pequenos grupos e que não se prolongaram por muito tempo tiveram lugar em cidades como Brasília, a capital, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Fortaleza.

Os grupos de cidadãos que festejaram a prisão de Lula foram maioritários e mais ruidosos, usando as buzinas do carro e, mesmo, lançando fogo-de-artifício.