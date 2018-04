Actualidade

O número de mortos da colisão entre um camião e um autocarro que transportava uma equipa juvenil de hóquei no gelo na noite de sexta-feira no Canadá aumentou para 15, informou a polícia.

Segundo a Polícia Montada do país, um dos feridos do acidente, que ocorreu na província de Saskatchewan, no oeste do Canadá, morreu na sequência dos ferimentos.

As restantes vítimas foram declaradas mortas no local do acidente, em Tisdale, a cerca de 2.800 quilómetros a noroeste de Toronto.