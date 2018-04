Actualidade

Na ilha cabo-verdiana de Santiago, driblar o mau ano agrícola e escassez de água tornou-se ginástica diária. Além de trabalhos pouco remunerados, são horas na fila para conseguir água e aguentar até que Deus faça chover.

Em Purgueira, concelho de São Salvador do Mundo (Picos), interior de Santiago, Felicidade Alves ("Dada") madruga a caminho do reservatório.

Com dois garrafões na mão, percorre em passo ligeiro as dezenas de metros que separam a casa do reservatório, à beira da estrada asfaltada que liga a cidade da Praia ao interior de Santiago.