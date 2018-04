Síria

Os Estados Unidos denunciaram hoje a "proteção incondicional" da Rússia ao regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, e exigiram o "fim imediato" deste apoio, após um ataque químico contra a cidade de Douma que provocou dezenas de mortos.

Em comunicado, a porta-voz do departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert, vinca que a Rússia "violou os compromissos" que tem para com as Nações Unidas e "atraiçoou" a convenção sobre as armas químicas ao "proteger incondicionalmente" Bashar al-Assad.

"A proteção do regime de Assad por parte da Rússia e a sua incapacidade para impedir o uso de armas químicas na Síria está a levantar dúvidas sobre o seu compromisso em responder à crise global e às necessidades de não-proliferação", acrescenta a responsável.