O ativista angolano Sedrick de Carvalho afirmou hoje que o Governo de Angola tem estado a "aldrabar" o povo de Cabinda, ao violar todos os acordos já assinados com o enclave para o dotar de autonomia face a Luanda.

Sedrick de Carvalho, 28 anos, falava à agência Lusa por ocasião do lançamento, na próxima segunda-feira, em Lisboa, do livro "Cabinda - Um Território em Disputa", de que é coordenador, e que conta com textos de outros sete autores angolanos, de e de fora do enclave, sobre a situação naquele território.

"Sobre o futuro de Cabinda, [entre] independência, autonomia ou manutenção dentro do território de Angola, defendo que tem o futuro que desejar. A autonomia parece-me a opção mais viável, que passa pela manutenção do território no todo, mas com uma autonomia igual à dos Açores ou Madeira, em Portugal", sustentou.