Os húngaros começaram hoje a votar para as eleições legislativas, em que o primeiro-ministro cessante, Viktor Orban, ícone das direitas populistas europeias, é dado como favorito para cumprir um terceiro mandato e consolidar um poder assumidamente autoritário.

"O futuro do país está em jogo. Não nos limitamos a eleger os partidos, o governo e o primeiro-ministro, escolhemos também o futuro do país", declarou o dirigente depois de votar ao início da manhã no 22.º distrito de Budapeste.

Cerca de 7,9 milhões de húngaros são chamados a participar no escrutínio, que decorre entre as 06:00 (04:00 TMG) e as 19:00 (17:00 TMG).