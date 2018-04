SATA/Privatização

O futuro acionista da companhia aérea Azores Airlines terá que "respeitar obrigatoriamente" a manutenção do plano de renovação da frota iniciado com o A321 NEO, foi hoje anunciado.

De acordo com o caderno de encargos da alienação de 49% do capital da transportadora do grupo SATA, a que a agência Lusa teve acesso, o candidato terá ainda de promover o "cumprimento da operação aérea regular mínima".

A operação mínima contempla as ligações entre o continente e os Açores, nomeadamente as rotas liberalizadas entre Ponta Delgada e Lisboa, Ponta Delgada e Porto, Terceira e Lisboa e Terceira e Porto.