O músico português Afonso Rodrigues (Sean Riley) edita na sexta-feira o seu primeiro disco a solo, "California", gravado em quartos de motel nos Estados Unidos, e que é um "regresso às origens", às canções de voz e guitarra.

Com "California", o músico pretende passar várias ideias. "A primeira, e talvez a mais importante, é a linha da amizade e da aventura", afirmou Afonso Rodrigues em declarações à agência Lusa, a propósito da "história de dois amigos que decidem fazer um disco, e fazê-lo numa viagem".

"California" surgiu de um desafio lançado a Afonso por Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), a partir de uma vontade antiga. "Há cerca de cinco anos tinha pensado fazer um disco sozinho e, na altura, até comecei a escrevê-lo [Afonso é vocalista dos Sean Riley & The Slowriders, que, em 2007, editaram o álbum de estreia, "Farewell"]. Era com uma abordagem a outros sons e uma componente mais eletrónica, que foi completamente posta de parte. Nessa altura tinha falado com o Furtado, e ele tinha-se disponibilizado para gravar o disco num estúdio que tem em casa", recordou.