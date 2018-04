Actualidade

Três anos depois, o grupo de cidadãos do Movimento Lagoa das Furnas viu a Câmara da Povoação concretizar uma das suas pretensões, acabar com as taxas para residentes, que voltam assim a usufruir do local de forma gratuita.

Na sequência de uma deliberação da Câmara Municipal da Povoação, de fevereiro de 2015, os residentes nos Açores foram confrontados com um pacote de taxas que incluía o pagamento de entrada na zona das caldeiras da Lagoa das Furnas, da utilização das denominadas covas para fazer cozidos e do estacionamento, apesar dos protestos de movimento cívico que se formou na altura.

Agora, a Câmara Municipal da Povoação reviu a sua posição, tendo feito aprovar em assembleia municipal a isenção de taxas para residentes, medida que entrou em vigor esta semana.