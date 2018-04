Skripal

A embaixada russa em Londres denunciou hoje falta de informação da parte dos britânicos sobre a morte do exilado russo Nikolai Glouchkov e o envenenamento do ex-agente duplo Serguei Skripal e da filha.

Nikolai Glouchkov, um ex parceiro de negócios do oligarca russo que se tem oposto ao Kremlin Boris Berezovski, foi encontrado morto em casa, no oeste de Londres, a 12 de março.

Segundo a polícia, morreu na sequência de "uma lesão ao nível do pescoço".