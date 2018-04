Actualidade

Um novo movimento político, que está a ser criado há dois anos, surgiu agora no Reino Unido, apoiado por empresários e filantropos pela "frustração com a natureza tribal da política" britânica, pretendendo "acabar com o modelo de Westminster".

Segundo escreve hoje o jornal britânico The Guardian, "o movimento, encabeçado por um ex-militante do Partido Trabalhista, é entendido como tendo sido elaborado por um grupo frustrado pela natureza tribal da política, a polarização causada pelo 'Brexit' [saída do Reino Unido da União Europeia] e o padrão de liderança política por todos os lados".

"Parece assumir uma posição política centrista, que reúne ideias de esquerda e de direita", acrescenta.