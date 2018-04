Actualidade

A polícia alemã disse hoje que uma mulher de 51 anos e um homem de 65 anos são as duas vítimas mortais do atropelamento de sábado em Münster, oeste da Alemanha, feito por um homem com problemas psiquiátricos.

Num comunicado conjunto da polícia e da Procuradoria-Geral alemã, confirma-se também que o autor do atropelamento, que se suicidou após o ataque, é um homem alemão de 48 anos, que vivia em Münster

Um atropelamento que fez dois mortos e 20 feridos na cidade de Münster causou o pânico na Alemanha, que reviveu o medo de um atentado 'jihadista' até o condutor ser identificado como alguém com problemas psiquiátricos.