Actualidade

A GNR deteve 49 pessoas no âmbito das operações de combate à criminalidade e de fiscalização rodoviária realizadas nas últimas doze horas em todo o país, indicou hoje aquela força de segurança.

Num comunicado de balanço da atividade operacional realizada entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, a GNR destaca as 33 detenções feitas por condução sob o efeito do álcool, seis por condução sem habilitação legal, duas por tráfico de droga, e outras duas por posse ilegal de arma, nove por furto.

Em relação à sinistralidade, a GNR registou 84 acidentes dos quais resultaram um morto e 28 feridos ligeiros.