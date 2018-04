Brasil

O líder da esquerda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, denunciou hoje a condenação e prisão de Lula da Silva, considerando como um "golpe de Estado judicial" cometido pela "oligarquia" brasileira e dos Estados Unidos para impedir o seu regresso ao poder.

"Este é um golpe judicial", disse o fundador do partido França Insubmissa à rádio Europa 1, lembrando a ampla vantagem do ex-presidente do Brasil nas sondagens para as eleições presidenciais de outubro.

Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e branqueamento de capitais e entregou-se às autoridades depois de terem sido rejeitados diversos recursos e pedidos de "habeas corpus" da sua defesa.