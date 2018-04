Actualidade

As eleições gerais da Hungria registavam a meio da manhã de hoje uma participação de 30%, superior à média da afluência desde 1990, e decorriam sem incidentes, informou o gabinete eleitoral húngaro (NVI).

Os dados do NVI indicam que às 11:00 (10:00 hora em Lisboa) a participação nas eleições era de 30%, uma percentagem que é superior à média da participação, à mesma hora, nas eleições húngaras desde 1990.

As últimas sondagens indicam uma vantagem clara para o Fidesz, o partido conservador nacionalista do primeiro-ministro, Viktor Orbán, que em campanha eleitoral prometeu prosseguir com as suas políticas anti-imigração.