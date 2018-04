Actualidade

A Casa da Música, no Porto, estreia, na segunda-feira, o espetáculo "Montanha", que reúne alunos de escolas de música e dança a pessoas com necessidades especiais, para abordar dificuldades diárias comuns, e como as superar, numa conceção conjunta.

Para a criação do espetáculo, que envolve o Balleteatro, a Escola Profissional de Música de Espinho (EPME) e a associação Rumo à Vida, a Casa da Música convidou Tim Yealland, responsável pelos projetos educativos da English Touring Opera, com quem já tinha trabalhado, e tomou como fonte de inspiração, neste "Ano Áustria" da instituição, o aparecimento de uma múmia com milhares de anos, nos Alpes austríacos.

"Temos música, temos dança e representação. A música foi composta aqui, muitos dos diálogos foram compostos aqui, as letras que vamos cantar são compostas aqui, com contributos das três comunidades", disse o responsável pelo Projeto Educativo da Casa da Música, Jorge Prendas.