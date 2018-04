Síria

As autoridades sírias anunciaram hoje que chegaram a um acordo com o grupo Exército do Islão para pacificar Douma, o último reduto rebelde em Gouta oriental, região vizinha de Damasco.

A agência oficial Sana afirmou que o acordo implica a retirada completa dos "sequestrados" de Douma, em alusão aos civis, em troca da saída dos "terroristas" do Exército do Islão para Jarabulus, no norte da província de Alepo, na fronteira com a Turquia.

O acordo foi alcançado depois de dois dias de uma ofensiva em Duma por parte das forças leais ao presidente da Síria, Bachar al Assad.