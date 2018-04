Actualidade

As condições na região de Rakhine, na Birmânia (Myanmar), não são "propícias" ao regresso da minoria muçulmana rohingya, disse hoje a Organização das Nações Unidas (ONU), contradizendo as afirmações das autoridades birmanesas.

"Atualmente, as condições não são propícias ao seu regresso voluntário, duradouro e com dignidade", disse à agência de notícias francesa AFP a secretária-geral-adjunta da ONU encarregado dos Assuntos Humanitários, Ursula Mueller.

A diplomata alemã, que falava no final de uma visita de seis dias à Birmânia, durante a qual esteve na região de Rakhine, considerou que as autoridades birmanesas deveriam ter regras que respondessem aos "graves problemas relacionados com a liberdade de movimento, coesão social, meios de subsistência e acesso aos serviços" por prte dos rohingya.