Sporting

O defesa Fábio Coentrão ficou ausente da lista de convocados do Sporting para o embate de hoje com o Paços de Ferreira, no Estádio José Alvalade, em encontro da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

No sábado, o treinador Jorge Jesus revelou que o internacional português estava com alguns problemas físicos, não tendo assim recuperado a tempo de defrontar a equipa pacense.

Contudo, de acordo com a imprensa desportiva, Coentrão, que está emprestado pelo Real Madrid, é apontado como um dos líderes da recente 'revolta' do plantel do Sporting e terá mesmo já sido dispensado pelo clube, devendo regressar à capital espanhola.