Actualidade

O ministro das Finanças português admitiu hoje que seria "adequado" alinhar as eleições legislativas com a votação para o Parlamento Europeu, o que anteciparia o escrutínio nacional em alguns meses.

A declaração foi feita em resposta a uma pergunta do público que assistiu à conferência de encerramento da primeira edição das Conferências Ulisses 2018, comissariadas pelo historiador e ex-eurodeputado Rui Tavares, que hoje decorreram no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A pergunta feita a Mário Centeno foi: "Defende que as eleições legislativas de 2019 devem ser antecipadas para antes do verão?", recordando que o PS defendeu, no passado, um alinhamento com o calendário europeu.