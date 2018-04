Sporting

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, avançou hoje, em mais um comunicado colocado no Facebook, que "serão mantidos os processos disciplinares" aos jogadores, que mancharam "o bom nome do presidente e do clube".

"Perante a situação grave que se viveu, com a atitude dos jogadores que acabou por manchar o bom nome do presidente e do clube, serão mantidos os processos disciplinares", escreveu o líder dos 'leões', num longo comunicado.

Bruno de Carvalho diz que "a suspensão imposta aos atletas", que implicaria a sua ausência no jogo de hoje com o Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da I Liga de futebol, não foi imposta porque "não teria efeito de castigo, mas apenas serviria para ser mais uma desculpa para que (os jogadores) não pudessem cumprir as suas funções e as obrigações para que são pagos".