Actualidade

O Benfica conquistou hoje pela 17.ª vez na sua história a Taça de Portugal de voleibol, ao bater o Castêlo da Maia por 3-1, na final da edição 2017/18, disputada em Sines.

A formação 'encarnada' venceu os maiatos, que somam seis vitórias na prova, pelos parciais de 24-26, 25-18, 25-22 e 25-12, reforçando a liderança do 'ranking' da prova, agora com mais cinco troféus do que o Sporting de Espinho.

Os comandados de José Jardim recuperaram um troféu que haviam conquistado em 2014/15 e 2015/16.