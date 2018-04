Acidente/Nisa

Quatro pessoas ficaram feridas com gravidade depois de o autocarro onde seguiam se ter despistado no IP2, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, e foram transferidas para os hospitais de Abrantes e de Portalegre, segundo a Proteção Civil.

O despiste ocorreu no Itinerário Principal 2 (IP2), entre o nó de Arez e a Barragem de Fratel, pelas 17:56, e provocou a morte a um rapaz de 20 anos.

O autocarro transportava, além do motorista, 48 passageiros, sobretudo jovens entre os 18 e os 23 anos provenientes da Covilhã e de Belmonte, que estavam a regressar de uma viagem de finalistas, segundo fontes da Proteção Civil e da GNR.