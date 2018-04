Actualidade

(CORREÇÃO NO SEGUNDO PARÁGRAFO) Covilhã, Castelo Branco, 08 abr (Lusa) - A Câmara da Covilhã e o Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, onde estudam a maioria dos alunos que seguiam no autocarro que hoje se despitou perto de Nisa, no regresso de uma viagem de finalistas, já estão a acompanhar a situação.

Contactado pela agência Lusa, o professor do Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto Aníbal Mendes explicou que os elementos da direção da escola têm estado em contacto com os alunos e que, da informação recolhida, serão 35 os estudantes desta escola que seguiam neste autocarro não se sabendo, para já, se os restantes também são da Covilhã ou de outra localidade.(CORRIGE O CARGO DE ANÍBAL MENDES, QUE FALA NA QUALIDADE DE PROFESSOR E NÃO DE DIRETOR DO AGRUPAMENTO).

"A viagem não é organizada por nós, mas naturalmente que faremos tudo para ajudar os alunos, pelo que, vamos imediatamente deslocar-nos ao hospital onde estejam a maioria dos alunos, de modo a percebemos melhor a situação porque a informação que nos chega não é muito clara", referiu.