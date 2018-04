Acidente/Nisa

As operações de remoção do autocarro envolvido no despiste de hoje no Itinerário Principal 2 (IP2), em Nisa, distrito de Portalegre, de que resultou um morto e quatro feridos graves, já começaram, disse à Lusa fonte da GNR.

O autocarro, que pertence à empresa Turicorvo, transportava, além do motorista, 48 passageiros, sobretudo jovens entre os 18 e os 23 anos provenientes da Covilhã e de Belmonte, que estavam a regressar de uma viagem de finalistas a Espanha, segundo fontes da Proteção Civil e da GNR de Portalegre.

Na sequência do despiste, o autocarro tombou e cortou o trânsito nos dois sentidos do IP2.