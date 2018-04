Sporting

O guarda-redes do Sporting, Rui Patrício, 'desvalorizou' hoje mais um comunicado no Facebook do presidente Bruno de Carvalho, afirmando que a missão dos futebolistas do Sporting é "treinar e jogar".

"O nosso foco é treinar e jogar e foi isso que fizemos hoje. Focámo-nos ao máximo para este jogo e conseguimos a vitória, que era o mais importante disto tudo. Era ganhar e é para isso que lutamos todos os dias", disse Rui Patrício, quando questionado sobre se teve consequências mais um 'post' do líder do clube.

No 'flash interview' da SporTV, após o 2-0 ao Paços de Ferreira, o guarda-redes internacional luso deixou claro que as coisas nem sempre acontecem como os jogadores querem: "Umas vezes corre como queremos, outras não, mas isso é futebol. Vamos continuar a dar o máximo pelo Sporting, que isso é o mais importante".