Televisão

Aquele que se apresenta como o primeiro canal especial de 2018 dedica 24 horas por dia ao universo Marvel.

Com emissão 24 horas por dia, o Marvel Mania é um canal especial, gratuito para todos os clientes MEO , «que assim podem aceder a algumas das melhores séries do universo de super-heróis da Marvel» – no ar desde o passado dia 23 de março, canal na posição 49 da grelha MEO estará disponível até ao próximo dia 30 de abril.

O novo canal dedicado ao universo Marvel tem a chancela Disney «e vem dar continuidade aos canais especiais» da companhia do Rato Mickey durante o ano de 2017 no MEO – como “Mickey Mouse e os seus Amigos”, “Disney Channel Forever” e “Princesas ao Poder” – e «é o primeiro de um conjunto de outros canais, com duração limitada e temática dedicada, que estarão disponíveis nas principais épocas festivas de 2018», explica a MEO, através de comunicado.

Entre os grandes destaques do Marvel Mania, de salientar as quatro temporadas de Ultimate Spider-Man; três temporadas de Os Vingadores Unidos da Marvel; e ainda a primeira temporada de Marvel Spider-Man, entre outras novidades. Com a assinatura “Uma equipa única de super-heróis, um único lugar onde os podes encontrar”, o novo canal especial «faz parte da aposta da Altice Portugal em conteúdos diferenciados e de qualidade que oferece, em exclusivo, a todos os seus clientes».