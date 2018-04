Síria

O Presidente francês, Emmanuel Macron, condenou veemente os "ataques químicos" contra a população de Douma, em Ghouta oriental, na Síria, assunto que abordou telefonicamente com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, no domingo, e com quem vai coordenar eventuais ações.

De acordo com um comunicado da presidência francesa, citado pela agência France Press, os dois líderes "trocaram informações" e as suas análises "confirmam a utilização de armas químicas".

Macron e Trump "decidiram coordenar as suas ações e iniciativas no seio do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU)" que deverá reunir-se hoje em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, acrescenta o comunicado.