Brasil

Um dos advogados do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva, que cumpre pena de prisão na sede da Polícia Federal em Curitiba, afirmou no domingo que o antigo chefe de Estado está bem, mas indignado com a situação.

"Estive agora com o ex-presidente Lula. Ele está bem, embora indignado com a situação", afirma o advogado Cristiano Zanin Martins, num vídeo publicado no domingo na rede social Facebook e citado pelo portal de notícias da Globo, G1.

O causídico, que terá sido a única visita de Lula da Silva no primeiro dia de cumprimento da pena de 12 anos e um mês de prisão, adianta que "evidentemente" a "prisão foi decretada sem que houvesse fundamento jurídico".