Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter sacudiu hoje o município de Shimane, no oeste do Japão, provocando pelo menos quatro feridos ligeiros e danos materiais, anunciaram as autoridades locais.

O sismo, sem alerta de tsunami, foi registado às 01:32 locais (menos oito horas em Lisboa) e teve o seu hipocentro a 12 quilómetros de profundidade em Shimane, na ilha de Honshu, a principal do arquipélago nipónico, adiantou a Agência Meteorológica do país.

O terramoto alcançou o nível 5 de uma escala nipónica de 7 (centrada nas zonas afetadas em vez da intensidade do abalo), tendo-lhe sucedido numerosas réplicas de menor magnitude.