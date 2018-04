Síria

Vários mísseis foram disparados na madrugada de hoje sobre um aeroporto militar no centro da Síria, informou a agência oficial do país que relata suspeitas de que os Estados Unidos da América possam estar na origem do ataque.

"Numerosos mísseis atingiram o aeroporto de Tayfur. Suspeita-se de um ataque norte-americano", refere a agência SANA citada pela France Press.

