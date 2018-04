Timor-Leste/Eleições

Os partidos políticos timorenses devem aprender com a "lição" que foi a dissolução do Parlamento Nacional procurando, depois das eleições antecipadas de 12 de maio, uma solução o mais convergente possível, disse o Presidente de Timor-Leste.

Em declarações à Lusa, Francisco Guterres Lu-Olo salientou que continuará a exercer as suas competências e a ser "medida de tudo", dentro do quadro legal e constitucional do país.

Questionado pela Lusa sobre a possibilidade de as eleições antecipadas voltarem a produzir um resultado político incerto - o país está numa crise política desde as legislativas de julho do ano passado - Lu-Olo mostrou-se esperançado numa solução acordada.