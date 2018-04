Timor-Leste/Eleições

As autoridades timorenses prepararam um amplo plano de segurança para as eleições antecipadas de maio, com medidas idênticas às do voto de 2017 e o destacamento de militares nas zonas de maior risco, disse o ministro da tutela.

"A segurança será idêntica à das eleições do ano passado, mas nas localidades onde foram identificados potenciais problemas ou riscos vão ser destacados efetivos militares", disse o ministro da Defesa e Segurança, José Somotxo, em declarações à Lusa.

Segundo Somotxo, há 52 locais de potenciais riscos onde, a par da polícia, ficarão efetivos militares que, no entanto, estarão "em prevenção" e que só atuarão "caso haja qualquer necessidade de apoiar a polícia".