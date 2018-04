Incêndios

As aldeias vão ter um "oficial de segurança" para transmitir avisos à população, organizar evacuações e realizar ações de sensibilização sobre incêndios no âmbito dos programas 'Aldeia Segura' e 'Pessoas Seguras', que são hoje apresentados.

Estes programas têm como objetivo prevenir e diminuir os efeitos dos incêndios, foram desenvolvidos em parceria com as autarquias e são apresentados e lançados em Ansião (Leiria), numa cerimónia com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, durante a qual será assinado um protocolo entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) para a concretização do 'Aldeia Segura' e 'Pessoas Seguras'.

Os programas, que se destinam a todo o país, mas têm como principal alvo os 189 municípios que possuem freguesias de risco, assentam na "gestão de combustível, plano de evacuação de aldeias e campanha de sensibilização", segundo informação do Ministério da Administração Interna (MAI) avançada à agência Lusa.