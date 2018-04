Síria

Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas num ataque com mísseis contra o aeroporto militar sírio de Al Taifur, na província de Homs, informou hoje a agência oficial de notícias do país, SANA.

"Mortos e feridos num ataque com mísseis contra o aeroporto de Taifur. Os equipamentos de defesa aérea pararam o ataque, mas caíram vários mísseis", assegurou uma fonte militar citada pela SANA que, inicialmente, atribuiu as suspeitas do ataque aos Estados Unidos da América (EUA).

A agência noticiosa não precisou o número de vítimas, adiantando, contudo, que oito mísseis foram lançados contra as instalações militares.