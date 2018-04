Actualidade

Um agente da PSP acusado de atingir a tiro quatro jovens, dois deles menores, durante uma perseguição, em 2013, em Queluz de Baixo, concelho de Oeiras, conhece hoje a sentença no Tribunal de Sintra.

A leitura da sentença (tribunal singular) está agendada para as 14:00 no Juízo Local Criminal, Juiz 1.

Nas alegações finais, a procuradora do Ministério Público Cláudia Marques pediu quatro anos de prisão, com pena suspensa, sustentando que "foi injustificado e desproporcional o uso da arma e inadequada" a atuação do arguido.