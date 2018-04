Actualidade

O primeiro-ministro homenageia hoje os combatentes na Primeira Guerra Mundial, no centenário da Batalha de La Lys, e diz que 100 anos depois Portugal pode contar com as suas Forças Armadas nas missões que lhe são confiadas.

Num artigo publicado hoje no Diário de Notícias, o chefe do Governo, que se encontra em França com o Presidente da República para as evocações dos 100 anos de uma das mais mortíferas batalhas da história militar portuguesa, escreve que "como há 100 anos, Portugal está na linha da frente dos grandes combates em defesa da Europa".

"Hoje, como há 100 anos, fiel à sua histórica matriz universalista e humanista, Portugal tem sabido estar à altura dos mais estimulantes desafios da União Europeia em busca de maior e melhor crescimento, de melhor emprego, de maior coesão e justiça social, de cidadania europeia plena e equilibrada entre direitos e deveres".