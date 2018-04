Actualidade

A comunidade portuguesa em Saskatchewan, no Canadá, "está em choque" com o acidente que vitimou 15 elementos de uma equipa de hóquei no gelo, disse hoje à agência Lusa uma líder comunitária local.

"Estamos todos a viver a mesma situação, com muita tristeza. Todos nós sentimos a dor das mães e dos pais que perderam os seus filhos. Não conseguimos imaginar pelo que passam", afirmou Jennifer Nunes, de 33 anos.

Jennifer Nunes é filha de imigrantes do Faial, nos Açores, que chegaram ao Canadá em 1965, e presidente da Associação Luso-Canadiana de Saskatoon, a maior cidade da província de Saskatchewan, no oeste do país.