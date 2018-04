Síria

Pelo menos 14 combatentes, incluindo iranianos, morreram hoje num ataque aéreo a uma base militar no centro da Síria, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

A origem do ataque, direcionado ao aeroporto militar T-4, igualmente conhecido pelo nome de Tiyas, continua desconhecida, tendo os Estados Unidos da América (EUA) já rejeitado a responsabilidade.

"Forças russas, iranianas e do movimento libanês Hezbollah", aliados do regime de Bashar al-Assad, estão estacionadas nesta base, de acordo com aquele observatório citado pela France Presse.