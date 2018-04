Sarampo

O número de casos confirmados de sarampo subiu para 105, mais oito casos do que no último balanço, divulgou a Direção-Geral de Saúde (DGS).

De acordo com a DGS, existiam até domingo sete pessoas com a doença, sendo que, ao longo do surto, foram confirmados 105 casos, 15 dos quais (14%) em pessoas não vacinadas e 10 tinham esquema vacinal incompleto.

Dos casos confirmados, 85 (81%) são profissionais de saúde.