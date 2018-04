Actualidade

O Cravo Antunes de 1789, praticamente desconhecido do público, foi restaurado e mostra-se no Museu Nacional da Música (MNM), em Lisboa, assim como o Cravo Taskin, de 1782, que foi também alvo de intervenção cuidada.

O Cravo Taskin está já classificado como Tesouro Nacional, e este Cravo Antunes, 'irmão' do outro Antunes, de 1758, vai em breve iniciar o processo de classificação como "Tesouro Nacional".

O Cravo Taskin foi construído por Pascal-Joseph Taskin, em 1782, uma encomenda do rei Luís XVI, de França para o oferecer à sua irmã Ana Clotilde, tendo posteriormente sido propriedade da Casa Real de Saboia. Já no século XX, ficou na posse do último rei de Itália, Humberto II, que, quando se exilou em Portugal, o ofereceu à marquesa do Cadaval, Olga di Robilant Álvares Pereira de Melo (1900-1996), em agradecimento por ter recebido a sua família em sua casa.