O som de um Cravo Antunes, com características diferentes de um seu 'irmão', conhecido mundialmente, o Cravo Antunes de 1758, pode ser ouvido em maio, num recital por Cremilde Rosado Fernandes, no Museu Nacional da Música.

Este Cravo Antunes, "praticamente desconhecido do público", datado de 1789, atribuído a João Baptista Antunes, é o "irmão mais novo" do mundialmente conhecido Cravo Antunes, construído em 1758, por Joaquim José Antunes, já classificado como Tesouro Nacional.

Os dois cravos fazem parte do espólio do MNM, em Lisboa, refletindo o de João Baptista Antunes, o facto de ter sido construído "numa altura em que já se ouviam os pianofortes nos salões", e daí ter "uma maior extensão, e um teclado maior, permitindo tocar composições que, no outro caso, não são possíveis, [pelo que] há, assim, uma evolução muito nítida", disse à agência Lusa a diretora do MNM, Graça Mendes Pinto.