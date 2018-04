Actualidade

A EDP esclareceu hoje não terem sido estabelecidos quaisquer contactos ou negociações com a francesa Engie com vista a "operações de consolidação".

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores mobiliários (CMVM), a empresa liderada por António Mexia rejeita assim as notícias avançadas hoje por um canal de televisão francês (BFM Business) que davam conta de uma aproximação do grupo Engie.

"A EDP vem esclarecer o mercado de que não foram estabelecidos quaisquer contactos, nem mantidas quaisquer negociações com vista a operações de consolidação", escreve a elétrica portuguesa.