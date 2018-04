Actualidade

O Banco de Moçambique multou 15 instituições financeiras, entre as quais bancos de capital português, por violações a legislação do setor, anunciou hoje em comunicado.

De acordo com a listagem que a instituição publicou na Internet, as multas ascendem no total a 158 milhões de meticais (cerca de dois milhões de euros) e visam sancionar sobretudo infrações à lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

Há uma parcela residual (dois milhões e meio de meticais) relativa a outro tipo de incumprimentos.